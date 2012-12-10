Суд вынесет приговор по делу о попытке подрыва "Сапсана"

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Сегодня в Мосгорсуде будет оглашен приговор четверым обвиняемым в попытке подрыва скоростного поезда "Сапсан" в Московской области, сообщает телеканал "Москва 24". В ходе прений сторон прокурор потребовал приговорить Ислама Хамжуева, Фаиля Невлютова, Мансура Умаева и Мансура Эдильбиева к тюремному заключению на сроки от 16 до 19 лет.

Судебный процесс проходил в закрытом режиме, так как ряд документов имеет гриф "секретно".

В суде установлено, что Хамжуев в июне 2011 года вступил в банду, перед которой один из руководителей подразделения "Имарата Кавказа" поставил задачу взорвать участок железной дороги, когда по нему будет ехать "Сапсан". Хамжуев вместе с Невлютовым, Умаевым и Эдильбиевым арендовали в Москве квартиру, где изготовили самодельное взрывное устройство мощностью более 10,5 килограмма в тротиловом эквиваленте.

Затем Хамжуев, Невлютов, Умаев и Эдельбиев на машине выехали в Московскую область, где выбрали место для установки своей бомбы на участке дороги между Ленинградским и Пятницким шоссе, а также отметили время прохождения "Сапсана". Хамжуев передал взрывное устройство Эдильбиеву, Невлютову и Умаеву и дал указание установить его на выбранном участке дороги, а затем дистанционно взорвать.

Преступление не было доведено до конца - бомбу обнаружили и обезвредили сотрудники ФСБ России. Все подозреваемые были задержаны.