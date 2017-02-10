Форма поиска по сайту

10 февраля 2017, 17:37

Безопасность

Французская полиция задержала подозреваемых в подготовке теракта в Париже

Фото: AP/Christophe Ena

Троих мужчин и девушку 16 лет, подозреваемых в подготовке теракта, задержали полицейские в районе города Монпелье на юге Франции, сообщает газета Le Figaro.

При обысках у задержанных изъяты взрывчатые вещества и компьютерная техника. Как полагает следствие, они готовили подрыв террориста-смертника в туристической зоне Парижа.

Выйти на след предполагаемых террористов полиции помогла их переписка в социальных сетях. Двое подозреваемых уже были известны спецслужбам своими радикальными взглядами.

История вопроса

Вечером 13 ноября 2015 года в Париже произошла серия терактов. Неизвестные открыли стрельбу в одном из ресторанов 10-го округа французской столицы, три взрыва прозвучали в непосредственной близости от стадиона "Стад де Франс", где проходил товарищеский матч Франция – Германия.

Кроме того, в концертном зале "Батаклан", где проходил концерт калифорнийской рок-группы Eagles of Death Metal, террористы взяли заложников. В результате терактов погибли не менее 130 человек. Около 200 человек получили ранения.

Ответственность за атаки взяло на себя запрещенное в России "Исламское государство".

[URLEXTERNAL=http://pravila.m24.ru//site/SeeInstruction/291]Как правильно действовать при угрозе теракта[/URLEXTERNAL]
Главное

