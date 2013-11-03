Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 ноября 2013, 21:07

Безопасность

За преступления террористов будут отвечать их семьи

В России ужесточается закон о террористах

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание для террористов. Теперь за преступления боевиков будут платить их родные.

Все ценное имущество семей террористов может быть конфисковано для возмещения материального и морального ущерба от терактов, в случае, если родственники преступников не смогут доказать, что эти вещи и недвижимость приобретены законным путем.

Ссылки по теме


Изменится также и наказание за террористическую деятельность: теперь за обучение террористов можно угодить за решетку на 10 лет, создание преступной организации или сообщества карается тюремным сроком до 20 лет со штрафом до миллиона рублей, а за публичные призывы к экстремистской деятельности можно получить от трех до десяти лет тюрьмы.

терроризм Владимир Путин законы наказание

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика