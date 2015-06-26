Россияне не пострадали при теракте в тунисском отеле

Среди погибших в Тунисе может быть гражданка Украины

Россияне не пострадали в результате нападения террористов на отели в тунисском городе Сус. В числе погибших и пострадавших – граждане Бельгии, Великобритании, Франции и Германии, сообщает телеканал "Москва 24".

По последним данным, погибли 30, а пострадали 36 человек. Десять пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Один из нападавших был убит, второго разыскивают армия и полиция.

По всей видимости, террористы приплыли на надувной лодке. Высадившись на пляже, они открыли огонь по отдыхавшим из автомата Калашникова.

Ответственность за теракт пока никто не взял. По некоторым данным, боевики могли быть членами террористической организации "Исламское государство".

В СМИ появилась информация, что правоохранительные органы задержали двух пособников террористов. Они помогали одному из боевиков, который открыл огонь по туристам.

Ранее в пятницу, были совершены два теракта: во Франции и в Кувейте. Во Франции исламисты напали на завод неподалеку от Лиона. Жертвой атаки стал один человек, еще несколько были ранены. Жертвами взрыва в мечети в Кувейте стали как минимум двадцать человек.