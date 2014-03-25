Из столичных клиник выписаны все пострадавшие от терактов в Волгограде

Фото: ИТАР-ТАСС

Из московских клиник выписаны все пострадавшие от волгоградских терактов. Последним в понедельник из ГКБ №1 имени Пирогова был выписан 27-летний житель Удмуртии, доставленный в столицу 4 января из Волгограда после теракта в троллейбусе.

Как сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах города, мужчина получил минно-взрывную травму, у него была открытая черепно-мозговая травма, повреждены живот и конечности. В Москву пострадавший поступил в шоковом состоянии, но медикам удалось спасти ему жизнь.

Напомним, что 29 декабря 2013 года террористы устроили взрыв на железнодорожном вокзале Волгограда, а 30 декабря подорвали троллейбус с пассажирами. В результате двух терактов 34 человека погибли, около 100 человек пострадали.