Мэй назвала трагедию в Манчестере самым серьезным терактом в Северной Англии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подтвердила, что трагедия в Манчестере расценивается как теракт, сообщает РИА Новости.

Она отметила, что люди Манчестера стали жертвами террористической атаки, нацеленной на самых молодых людей в обществе.

По ее словам, произошедший теракт стал "самым серьезным" на территории Северной Англии.

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер Арена" прогремел вечером 22 мая. На арене проходил концерт певицы Арианы Гранде. Бомба сработала вне концертного зала – в фойе здания, где находилось множество посетителей.

Большая часть гостей мероприятия были подростками. Жертвами трагедии стали 22 человека, часть из которых дети. По разным данным, пострадали от 50 до 59 человек..

Власти назвали происшествие терактом. Полиция предполагает, что его совершил один смертник. Ответственность за происшествие взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".

