Бостонские взрывы могут повториться в других городах - эксперт

Эксперт о причинах и последствиях взрывов в Бостоне

Эксперты не исключают, что взрывы на марафоне в Бостоне были терактом, и что подобные случаи могут повториться в других городах. О причинах и последствиях ЧП в США в интервью "Москве 24" рассказал политолог, профессор МГИМО Сергей Ознобищев.

По его мнению, выводы о том, был ли это теракт делать рано, "точный диагноз" будет установлен в процессе расследования. "Взрывы похожи на террористическую атаку, организованную заранее. Судя по тому, что было несколько бомб, похоже, что за терактом стоит какая-то группа лиц. Как они себя назовут, мы пока знать не можем. Но возможно в ближайшие часы или дни кто-то возьмет на себя ответственность за совершенный теракт", - рассказал профессор.

Он также отметил, что уже сейчас есть сведения о том, что полиция производит обыски, у следователей есть подозреваемый – человек не европейской внешности. "И потом место, выбранное для теракта, на мой взгляд, облегчает работу полиции – это центр города, многие могли увидеть что-то подозрительное, к тому же в крупных городах везде установлены камеры. Я думаю, что сейчас с видеоматериалом уже работают полицейские, и клубок будет разматываться достаточно быстро", - пояснил Сергей Ознобищев.

Кроме того, профессор предположил, что вполне возможно, что-то подобное может произойти в другом городе поблизости. "Не будем забывать, что в Америке после событий сентября 2001 годы был создан колоссальный аппарат по расследованию и предупреждению подобного рода вещей. Он работал достаточно эффективно – до сих пор не было крупных террористических актов", - рассказал он.

Отвечая на вопрос о том, стоит ли отложить поездку в США, политолог отметил, что россияне в этом отношении - люди специфические. "Я не знаю ни одного происшествия или катастрофы, после которой туристическая активность россиян снижалась. Даже наоборот, очень многие едут из любопытства, наверное, исходя из давнишнего поверия, что в одну воронку снаряд два раза не попадает. Конечно, посоветовать не ехать надо было бы, но я боюсь, что они к этому не прислушаются", - отметил Сергей Ознобищев.

Напомним, 15 апреля в США во время финиша Бостонского марафона произошел двойной взрыв. По последним данным, в результате происшествия погибли три человека. Число пострадавших - более 140. Президент России Владимир Путин направил телеграмму соболезнования Бараку Обаме в связи с произошедшим терактом. Президент подчеркнул, что Российская Федерация будет готова оказать содействие в связи с проводимым расследованием.