Во Франции задержали поставщиков оружия террористам

Фото: AP/Thibault Camus

На севере Франции задержаны двое человек, подозреваемых в причастности к подготовке январских терактов в Париже, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Задержанными являются мужчина и женщина, чья деятельность связана с продажей оружия. По данным следствия, они могли передавать оружие террористу Амеди Кулибали, который убил несколько человек во время парижских терактов.

Известно имя одного из задержанных – Клод Эрман. Он еще в начале года оказался под следствием в связи с подозрением в незаконном обороте огнестрельного оружия. Местным правоохранительным органам он также известен как один из лидеров лилльских правых радикалов.

Напомним, вечером 13 ноября в Париже произошла серия терактов. Неизвестные открыли стрельбу в одном из ресторанов 10-го округа французской столицы, три взрыва прозвучали в непосредственной близости от стадиона "Стад де Франс", где проходил товарищеский матч Франция – Германия.

Кроме того, в концертном зале "Батаклан", где проходил концерт калифорнийской рок-группы Eagles of Death Metal, террористы взяли заложников. В результате терактов погибли более 130 человек.