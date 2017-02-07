Белый дом составил список замалчиваемых СМИ терактов

Фото: DPA/ТАСС/Michael Heiman

Белый дом распространил список терактов, которые замалчивают СМИ, передает РИА Новости.

Аналитики включили в перечень 78 происшествий, произошедших с сентября 2014 по декабрь 2016 года: например, ранение датчанина в Саудовской Аравии в ноябре 2014 года или ранение в той же стране двух американцев в январе 2015-го.

При этом некоторые события из списка вошли в число широко освещавшихся новостей: теракт в Тунисе в июне 2015 года и попытка теракта в поезде во Франции, когда случайно оказавшиеся рядом американские туристы обезоружили террориста.

Ранее официальный представитель администрации президента Шон Спайсер заявил, что Белый дом готовит перечень терактов, которые не получили "адекватного" освещения в средствах массовой информации.

Аналогичное заявление сделал Дональд Трамп. "Доходит до того, что об этом не сообщают, и во многих случаях весьма нечестная пресса не хочет об этом сообщать", – сказал он.