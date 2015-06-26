В результате нападения на завод во Франции погиб один человек

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Террористы напали на завод во Франции. В результате инцидента погиб один человек, еще двое ранены, сообщают "Дни.ру".

Согласно имеющейся информации, один из нападавших нес исламистский флаг. Позднее французская полиция задержала ряд лиц из окружения Ясина Сали, который и совершил теракт на территории завода в городе Сен-Кантен-Фаллавье.

По данным агентства ТАСС, арестована сожительница Сали и еще один человек. Как сообщил глава МВД Франции, Бернар Казнев, 35-летний Сали проживал в пригороде Лиона. Полиция обратила на него внимание после того, как Сали связался с салафистскими кругами.

Следствие в отношении Ясина Сали ведется по статьям "убийство и попытка убийства", "использование взрывчатых веществ в преступных целях" и "действия в составе террористической группировки".

Сейчас спецподразделения полиции и жандармерии по борьбе с терроризмом приведены в полную готовность. По предварительным данным, террорист на машине протаранил ворота предприятия Air Products. Затем он подорвал часть баллонов с газом. В итоге один человек погиб, двое ранены. У входа в предприятие найден флаг с исламистскими лозунгами и обезглавленное тело.