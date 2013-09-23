Мария Шарапова квалифицировалась на итоговый турнир WTA

Фото: ИТАР-ТАСС

Российская теннисистка Мария Шарапова квалифицировалась на итоговый турнир женской теннисной ассоциации (WTA), который пройдет в столице Турции с 22 по 27 октября. Об этом сообщает сайт WTA.

Помимо Шараповой, на турнир квалифицировалась польская теннисистка Агнешка Радваньска. В парном разряде забронировали себе место в Стамбул только итальянки Сара Эррани и Роберта Винчи.

В итоговом турнире года принимают участие первые восемь теннисисток чемпионской гонки ассоциации. Ранее участие в турнире себе обеспечbли американка Серена Уильямс и белоруска Виктория Азаренко, которые занимают в рейтинге первое и второе место соответственно.

Занимающая третье место Шарапова станет, скорее всего, единственной российской теннисисткой в Стамбуле. Лучшая среди остальных россиянок Мария Кириленко занимает в настоящее время 17-ое место.