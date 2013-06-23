"Уимблдон-2013": у россиян появились шансы на победу

24 июня в Лондоне на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета начнется уже 127-й по счету Уимблдонский турнир – своеобразный чемпионат мира на травяном покрытии. В одиночных разрядах нашу страну будут представлять 15 теннисистов – семь мужчин и восемь представительниц прекрасной половины человечества.

Как известно, каждый год проводится четыре турнира так называемого "Большого Шлема" - открытые чемпионаты Австралии, Франции и США, плюс "Уимблдон". На данный момент из восьми самых престижных номинаций (по четыре у мужчин и у женщин) нашим соотечественникам не удалось победить лишь в одной.

Евгений Кафельников. Фото: ИТАР-ТАСС

Мария Шарапова по одному разу выиграла все четыре турнира, Анастасия Мыскина была победительницей во Франции, а Светлана Кузнецова завоевывала главный приз US Open. У мужчин же Евгений Кафельников был триумфатором в Париже, а Марат Сафин покорил Открытый чемпионат США, плюс оба этих теннисиста побеждали на Australian Open. А вот старейшие в мире теннисные соревнования – Уимблдонский турнир в мужском одиночном разряде – ни советские, ни российские спортсмены не выигрывали никогда.

Ближе всех к успеху в Лондоне подошел в 1973 году Александр Метревели. Тогда представитель СССР дошел до финала, но проиграл в решающем матче теннисисту из Чехословакии Яну Кодешу. Помимо этого, Метревели в 1972 и 1974 годах становился участником четвертьфинальной стадии турнира. Так великолепно зарекомендовать себя на "Уимблдоне" (финал + два четвертьфинала, и все это на трех турнирах подряд) из наших мужчин больше не удавалось никому.

В 1995 году в восьмерку сильнейших пробился Кафельников, а в 2001-м – Сафин, который через 7 лет стал еще и полуфиналистом. Ну и на прошлогодних соревнованиях нас порадовал москвич Михаил Южный, дошедший до четвертьфинала. И сейчас главные надежды российских любителей тенниса (относительно соревнований мужчин) связаны именно с жителем нашего города. Южный имеет 20-й номер "посева" и у него прекрасные шансы дойти как минимум до 1/8 финала, где он по "сетке" пересекается с одним из главных фаворитов турнира британцем Энди Марреем, который в прошлом году был финалистом "Уимблдона".

Михаил Южный. Фото: ИТАР-ТАСС

Маррей уступил в решающей встрече швейцарцу Роджеру Федереру, чем принес огромное разочарование, пожалуй, практически всем любителям спорта в Великобритании. И загрустить было явно от чего.

Впервые Уимблдонский турнир был проведен в 1877 году (соревнования женщин начали проводиться через семь лет), и на протяжении 28-ми розыгрышей подряд в финалах играли исключительно британцы, пока в 1905 году участником решающего матча не стал теннисист из Австралии Норман Брукс, уступивший тогда Лоуренсу Доэрти. Кстати, именно Брукс является и первым иностранным победителем турнира – через два года он снова дошел до финала, и на этот раз уже выиграл у другого местного спортсмена Артура Гора.

Однако временам свойственно меняться, хотя летом 1936 года, когда жители Туманного Альбиона радовались победе своего соотечественника Фрэда Перри, вряд ли кто-то мог предполагать, что на протяжении последующих 76-ти (!) лет ни одному местному теннисисту больше не удастся выиграть главный приз "Уимблдона" в мужском одиночном разряде. Но произошло именно так.

Рафаэль Надаль. Фото: ИТАР-ТАСС

Более того, с 1939 (годом ранее тот же Перри проиграл в финале американцу Дону Баджу) по 2011 год включительно ни один британец не участвовал в решающем матче. Однако в прошлогоднем финале, когда на Маррея буквально молилось все Соединенное Королевство, его сопернику победа была нужна отнюдь не меньше.

Роджер Федерер выиграл седьмой для себя турнир, и повторил достижения британца Уильяма Реншоу и американца Пита Сампраса, которые тоже выигрывали "Уимблдон" в мужском одиночном разряде по 7 раз. Сейчас у швейцарца есть хорошая возможность превзойти всех, став восьмикратным победителем старейших в мире теннисных соревнований. Однако сделать это Федереру будет невероятно тяжело.

Победивший недавно на Открытом чемпионате Франции испанец Рафаэль Надаль сейчас находится в великолепной форме, да и нынешний лидер мирового рейтинга серб Новак Джокович, выигравший "Уимблдон" два года назад, упускать свой шанс явно не намерен. А ведь еще есть и Энди Маррей, который, можно не сомневаться, сделает все от него зависящее, чтобы на этот раз устроить всей теннисной Британии настоящий праздник, и наконец-то покончить с печальной для хозяев традицией, длящейся вот уже более трех четвертей века.

В отличие от представителей сильного пола, российские теннисистки играют в последнее время на "Уимблдоне" очень успешно. Шутка ли, но начиная с 2002 года, россиянки неизменно были представлены в женском одиночном разряде как минимум в четвертьфинале.

На счету Марии Шараповой завоеванный титул (в 2004 году), выход в финал (2011 год) и еще два участия в полуфиналах.

Три года назад в решающем матче играла Вера Звонарева. Два полуфинала и четвертьфинал в активе Елены Дементьевой. По одному полуфиналу у Динары Сафиной и Анны Курниковой. Светлана Кузнецова трижды доходила до четвертьфинала. Также в восьмерке сильнейших были на "Уимблдоне" в разное время Надежда Петрова, Анастасия Мыскина (по два раза), Елена Лиховцева и Мария Кириленко (по одному разу).

Что же касается самой стабильной серии выступлений в Лондоне, то здесь, как и у мужчин, вне конкуренции советская теннисистка. Москвичка Ольга Морозова в период с 1973 по 1976 год неизменно доходила как минимум до четвертьфинала. Ну, а если более точно, то в трех случаях она останавливалась именно на этой стадии, а в 1974 году играла в финале, где, к сожалению, уступила американке Крис Эверт.

На стартующем в понедельник турнире россиянок будет восемь. Из них две являются как уроженками, так и жительницами Москвы. Это дошедшая в прошлом году до четвертьфинала Мария Кириленко и Елена Макарова. В нашем городе родились и еще две участницы – Надежда Петрова и Ольга Пучкова, которые нынче проживают в Майами, но по-прежнему представляют Россию.

Мария Шарапова. Фото: ИТАР-ТАСС

Также в женском одиночном разряде выступят Анастасия Павлюченкова, Елена Веснина, Нина Братчикова и, конечно же, Мария Шарапова, имеющая третий номер "посева".

Из россиянок именно она, по мнению специалистов, болельщиков и букмекеров, имеет наилучшие шансы на победу в соревнованиях. Главными конкурентками Шараповой считаются белорусская теннисистка Виктория Азаренко и американка Серена Уильямс, выигрывавшая "Уимблдон" (в одиночном разряде) 5 раз, в том числе и в прошлом году.

К сожалению, не смогла приехать в Лондон Светлана Кузнецова. Одну из наших сильнейших теннисисток продолжают мучить травмы. Кузнецова пропустила большую часть прошлого сезона из-за серьезного повреждения колена, а теперь ее настигла новая напасть. На этот раз она не сыграет на важнейшем турнире из-за растяжения мышц брюшного пресса.

Если у мужчин в нынешнем году может быть установлено историческое достижение (Федерер имеет шанс стать первым в истории "Уимблдона" восьмикратным победителем), то у женщин рекорд Мартины Навратиловой, представлявшей сначала Чехословакию, а затем США, на данный момент кажется незыблемым.

Фото: ИТАР-ТАСС

На счету Навратиловой 9 побед в одиночном разряде. Следом за ней идет немка Штеффи Граф, выигрывавшая турнир 7 раз. Если Серена Уильямс сможет в нынешнем году защитить свой титул, то она догонит свою соотечественницу Билли-Джин Кинг, являющуюся шестикратной победительницей.

Кстати, американок можно смело именовать "королевами" "Уимблдона" послевоенного периода времени. Начиная с 1946 года, теннисистки из США выиграли 43 турнира в женском одиночном разряде из 67-ми. Что составляет 68,6% или более двух третей.

В современную эпоху данная тенденция продолжается. Из четырнадцати последних турниров триумфами американских спортсменок завершились 11. Лишь в 2004, 2006 и 2011 годах им не удалось завоевать главный приз. Он тогда доставался россиянке Марии Шараповой, француженке Амели Моресмо и чешке Петре Квитовой соответственно.

Такая умопомрачительная статистика последнего периода времени связана с великолепной игрой на "Уимблдоне" двух сестер Винус и Серены Уильямс, которые начиная с 2000 года, выиграли турнир по 5 раз каждая. А вот у мужчин, лидерами по числу побед до сих пор являются британцы. Даже, несмотря на то, что в последний раз их представитель покоряли "Уимблдон" в 1936 году. Из 126 турниров хозяева выиграли 35. Идущие следом теннисисты из США имеют на две победы меньше - 33. Французы, шведы и швейцарцы (благодаря Роджеру Федереру) побеждали по 7 раз, а немцы и новозеландцы – по 4.

Трижды становились триумфаторами испанские теннисисты, и по одному разу турниры завершались успехом спортсменов из Египта, Чехословакии, Нидерландов, Хорватии и Сербии.

Призовой фонд турнира Что касается призовых сумм турнира, на котором согласно давней английской традиции игрокам разрешается выходить на корт исключительно в белой экипировке, то победителям в мужском и женском одиночном разрядах "причитается" по 2 449 120 долларов США (или по 1,6 млн фунтов стерлингов). Финалисты и полуфиналисты "разбогатеют" на 800 и 400 тысяч фунтов соответственно. Вылетевшим же в первом круге (1/64 финала) полагается по 35 971 доллару США. Так что ни один из участников "Уимблдона" явно не пострадает, а уж тем более в материальном плане. А вот множеству лондонских голубей, которые на протяжении года находят себе пристанище возле кортов знаменитого клуба, явно не позавидуешь. Опять же согласно давним традициям, которыми, как известно, славится Англия, за несколько дней до начала соревнований организаторы турнира созывают владельцев ястребов. И хищники "очищают" близлежащую территорию от всех пернатых меньших размеров. Дело в том, что в старые времена голуби часто мешали спортсменам играть, и теннисистам приходилось их отгонять самим. Очень скрупулезно организаторы относятся и к высоте травы, которая должна составлять ровно 8 миллиметров. Традиционным блюдом "Уимблдона" является клубника со сливками, и даже здесь все сугубо по-английски. В каждой порции ровно по десять ягод, причем выращены они должны быть исключительно на территории Соединенного Королевства. Ну, и главная традиция, конечно же, связана со временем проведения турнира. Он всегда начинается ровно за 6 недель до первого понедельника августа.



Андрей Ярков