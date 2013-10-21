Торжество ракеток: в Москве завершился Кубок Кремля по теннису

Фото: M24.ru

В Москве завершился Кубок Кремля по теннису. Россияне не сумели завоевать титулы в одиночном разряде, хотя в парном не остались без наград. О том, как проходил этот турнир, читайте в материале M24.ru.

Давно прошли те времена, когда Кубок Кремля называли за глаза Открытым чемпионатом России. Потому что соревновались в те далекие годы на не слишком престижном тогда турнире в основном советские, а затем и российские теннисисты. И выигрывали, как несложно догадаться, тоже они.

Чего стоит хотя бы пятилетний период владычества Евгения Кафельникова, который стабильно обыгрывал всех своих соперников в двух финальных сетах. И без разницы, кто стоял перед экс-первой ракеткой мира, уже почти завершивший карьеру Байрон Блэк или могучий хорват Горан Иванишевич, – все равно побеждал Кафельников.

Чуть позже наступила эра Николая Давыденко, отметились победами и россияне Михаил Южный, Игорь Андреев и Игорь Куницын. На этом все: четвертый год подряд россияне остаются без Кубка Кремля в мужском одиночном разряде. Скажем больше, в последние годы отечественные теннисисты и до финала-то не добираются.

Что касается женщин, они и вовсе завоевывали титулы всего 4 раза, и с 2007 года о подобном успехе могут только мечтать. Правда, справедливости ради отметим, что изначально Кубок Кремля был мужским турниром, и лишь с 1996 года открыл свои "двери" для спортсменок.

В Москве завершился теннисный турнир "Кубок Кремля"

В этом году избалованные зрелищами московские болельщики не слишком спешили на трибуны "Олимпийского". Пожалуй, рекорд по посещаемости установила суббота, когда москвичи пришли посмотреть за полуфинальными битвами в женском одиночном разряде (в мужском все выглядело безнадежно еще до полуфинала, после того как из борьбы выбыл Теймураз Габашвили).

Финальные поединки

В мужском одиночном разряде отношения в финале выясняли француз Ришар Гаске и казахстанец Михаил Кукушкин. Если смотреть только на имена, это противостояние было отнюдь не равным: первый номер посева против "квалификации", но, как показал когда-то Марат Сафин, обыграть можно даже Роджера Федерера, не говоря уже о Гаске. И казахстанский теннисист намеревался сотворить сенсацию, навязав французу борьбу в первом сете.

Фото: M24.ru

Кукушкин отыграл несколько брейк-пойнтов и получил решающее очко, после того как мяч задел сетку и свалился на сторону Гаске – 6:4. Однако этот успех стал последним для Кукушкина: две следующих партии он проиграл все с тем же счетом 4:6.

В женском одиночном разряде не удалось углядеть даже такой интриги. В финале встретились "обидчицы" россиянок румынка Симона Халеп и австралийка Саманта Стосур. Румынская теннисистка начала матч гораздо агрессивнее австралийки и довела его до логического завершения чуть больше чем за полтора часа. В итоговом протоколе у нее почти двукратное превосходство по активно выигранным очкам.

В первой партии Стосур еще пыталась что-то сделать и даже довела дело до тай-брейка, где сумела набрать всего одно очко. Но во втором сете Халеп не оставила сопернице шансов – 6:2, и обладательницей Кубка Кремля впервые стала теннисистка из Румынии (кстати, румынские теннисисты и теннисистки никогда раньше даже в финал турнира в Москве не пробивались).

Фото: M24.ru

"Отвести душу" любителям тенниса удалось только в парном разряде. Не самый престижный вид, но, как говорят, на безрыбье и рак – рыба.

В парном мужском разряде российско-узбекистанская команда Елгин/Истомин одолела братьев Скупски из Великобритании, а в противостоянии женщин удача улыбнулась Кузнецовой и Стосур. Достаточно забавно, что в женском одиночном разряде именно Стосур стала преградой для Кузнецовой на пути к финалу.

Таким образом, очередной Кубок Кремля не принес неожиданных и громких побед российским теннисистам. Впрочем, в этом году еще до начала турнира было понятно, что для его девиза лучше всего подходит коронная фраза: "Главное не победа, а участие".

Василий Макагонов