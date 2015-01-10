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Спорт

10 января 2015, 16:19

Мария Шарапова выиграла теннисный турнир в Брисбене

теннис Мария Шарапова матчи

Фото: ТАСС / Виталий Белоусов

Россиянка Мария Шарапова стала победительницей теннисного турнира в австралийском Брисбене.

В финальном матче Шарапова победила вторую ракетку турнира, сербку Ану Иванович со счетом 6:7 (4:7), 6:3, 6:3. На корте теннисистки провели 2 часа и 39 минут.

Напомним, Мария Шарапова признана самой высокооплачиваемой спортсменкой мира 2014 года. По данным журнала Forbes, она заработала 24,4 миллиона долларов.

Отметим, что в период с июня 2013 года по июнь 2014 года Шарапова также занимала первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменок мира.

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В общем рейтинге спортсменов Шарапова занимает 34-е место. Лидирует в списке самых высокооплачиваемых спортсменов 2014 года американский боксер Флойд Мэйуэзер, заработавший 105 миллионов долларов. Далее расположились: футболист Криштиану Роналду (80 миллионов), баскетболист Леброн Джеймс (72,3 млн), футболист Лионель Месси (64,7 млн), баскетболист Кобе Брайант (61,5 млн), гольфист Тайгер Вудс (61,2 млн).

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