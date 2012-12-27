В марте 2013 года в столице стартуют продажи 55-дюймового телевизора

"Утро": В Москве скоро начнутся продажи 55-дюймового телевизора

В марте 2013 года в столице начнутся продажи 55-дюймового телевизора на органических светодиодах. Чудо техники будет стоить 500 тысяч рублей.

Модель будет в толщину всего четыре миллиметра, что в два раза тоньше, чем iPhone.

Телевизоры на светодиодах отличаются более качественной цветопередачей и практически мгновенным откликом матрицы.

Отметим, что стоимость 55-дюймовой плазменной панели колеблется в диапазоне от 60 до 120 тысяч рублей, в зависимости от производителя.

Цена ЖК-панелей аналогична плазменным телевизорам.