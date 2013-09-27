Конкурс на премию "Моя планета 2013" проходит в столице

В Москве проходит конкурс на премию "Моя планета 2013"

В Москве проходит конкурс за награду туристической премии "Моя планета 2013". С августа профессиональное жюри из 100 человек отсматривают потенциальных конкурсантов. А с 1 по 14 октября на сайте премии начнется голосование по 14 номинациям.

"Премия "Моя Планета" - это награда от признанных экспертов туристической и гостиничной отрасли, журналистов, путешественников и лидеров общественного мнения, которая вручается самым ярким, эмоциональным и инновационным проектам в области путешествий и приключений", - сообщают организаторы премии.

За главный приз - статуэтку земного шара - поборются туроператоры, авиакомпании, блогеры, а также сервисы и мобильные приложения по поиску отелей и билетов. Победителей объявят 14 ноября, на торжественной церемонии вручения премии.