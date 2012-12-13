"Вечерняя Москва" поделилась уникальным опытом сетевого вещания

Фото: Москва 24

В Москве прошла конференция "Цифровые стратегии медиакомпаний", которая собрала представителей ведущих столичных издательских домов.

Участники обсудили наиболее интересные тренды в развитии digital-технологий на базе традиционных издательских компаний.

Опытом по созданию создания "Вечерки-ТВ" и первого сетевого школьного канала поделился с коллегами руководитель студии сетевого вещания "Вечерней Москвы" Игорь Настенко. По его словам, главные плюсы такого формата: высокая интерактивность, наличие большого количества готового контента и относительная дешевизна проекта, что обеспечивается активным вовлечением в эфир представителей интернет-сообществ.

"Сетевые каналы уже закрепились как мировой тренд. Сегодня 47 миллионов российских пользователей смотрят 6 миллиардов видео-роликов каждый месяц - а это 15 часов видео на каждого пользователя," - отметил Игорь Настенко.