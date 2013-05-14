Правительство ужесточит контроль за проведением техосмотра

Страховщики призывают водителей жаловаться на пункты техосмотра

Российское правительство планирует ужесточить контроль над проведением техосмотра. По новым правилам, в штате компаний, выдающих диагностические карты, должен быть хотя бы один лицензированный эксперт. Также предполагается введение ответственности для операторов, если в их работе обнаружатся нарушения аккредитации или процедуры проведения осмотра.

Предупреждения будет выносить Российский союз автостраховщиков. Его полномочия будут четко прописаны в законопроекте, рассказал в эфире радиостанции "Москва FM" заместитель гендиректора страхового общества "РЕСО – гарантия", член комитета по связям с общественностью Российского союза автостраховщиков Игорь Иванов.

"Документ просто дает более точные формулировки. Радикально ничего не изменится. Если получится ужесточить контроль над фирмами, которые занимаются проведением техосмотра, это пойдет на пользу всем участникам дорожного движения", - отметил Иванов.

По его словам, у союза страховщиков не хватает ресурсов, чтобы самостоятельно отслеживать деятельность всех пунктов проведения техосмотра. Для обеспечения полноценного контроля не обойтись без помощи автолюбителей.

"Тут все зависит от того насколько активная позиция у самих граждан. Если они увидят что кто-то халтурит, и будут об этом сообщать в РСА, то я вас уверяю, РСА будет действовать оперативно и эффективно", - подчеркнул эксперт.

Напомним, Минэкономразвития предлагает изменить процедуру прохождения техосмотра автомобилей. В частности, может быть установлен нижний ценовой порог стоимости такой услуги в регионе.