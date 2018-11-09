Москва онлайн покажет, как создать свою собственную мобильную игру

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

10 и 11 ноября в столице будет проходить фестиваль цифровых технологий для школьников 8-17 лет Digital Fest. Участники смогут разработать свою первую компьютерную игру, научиться программировать в Minecraft, создавать сайты, разбираться в блокчейн и дополненной реальности. В программе запланированы лекции и мастер-классы ведущих специалистов.

11 ноября не пропустите трансляцию лекции "Создание и продвижение игры без мамкиных денег". Вы узнаете, что нужно для разработки мобильной игры, помимо знаний в Юнити. Перед гостями выступит дизайнер и разработчик Айрат Гафиятуллин.

Также на фестиваль приедет наша корреспондентка Ярославна Зорькина и пообщается с посетителями.

Смотрите трансляцию 11 ноября в 13:45 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.