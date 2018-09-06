Кто стал победителем Ежегодной Национальной премии "Спорткар года"–2018

На Московском Международном Автосалоне журнал "Автомобили" провел торжественную церемонию награждения победителей Премии "Спорткар года".

Фото: Артем Зубарь/пресс-служба журнала "Автомобили"

Почетные члены жюри – гонщики Роман Русинов, Алексей Васильев и Константин Терещенко – рассказали об автомобилях-участниках премии, поделились своими впечатлениями об испытуемых автомобилях, раскрыли слабые и сильные стороны всех собравшихся на тест машин.

Фото: Артем Зубарь/пресс-служба журнала "Автомобили"

Организатор и главный редактор журнала Александр Кобенко торжественно объявил победителей – автомобили, обладающие оптимальным сочетанием драйверских качеств, делающих эти машины по-настоящему спортивными.

Фото: Артем Зубарь/пресс-служба журнала "Автомобили"

В этом году были заявлены три призовые номинации.

Фото: Артем Зубарь/пресс-служба журнала "Автомобили"

В номинации Mr. Universe победил Audi RS 6 Avant Perfomance. Наградную доску принял Александр Федоров, главный редактор Audi magazine.

Фото: Артем Зубарь/пресс-служба журнала "Автомобили"

В номинации "Прагматичный спорт" приз получила Lada Vesta Sport.

Фото: Артем Зубарь/пресс-служба журнала "Автомобили"

Получить награду приехали Оксана Вершинина, руководитель направления продуктовых и спортивных программ, и Ян Птачек – исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа.

Фото: Артем Зубарь/пресс-служба журнала "Автомобили"

Перед тем, как объявить обладателя Гран-При, организаторы вспомнили 2017 году и наконец-то вручили заслуженную награду самому стильному участнику прошлого года, который получил приз в номинации "Лучший дизайн" и "Бескомпромиссный драйв" – Chevrolet Corvette Z06. Так как модель не изменялась, ее смело можно назвать победителем этого года в своей номинации.

Фото: Артем Зубарь/пресс-служба журнала "Автомобили"

Наградную доску получил руководитель GM по связям с общественностью Сергей Лепнухов.

Итак, кто же стал обладателем Гран-При?

Фото: Артем Зубарь/пресс-служба журнала "Автомобили"

Титул "Лучший спортивный автомобиль года" сезона 2018 присудили Jaguar F-TYPE SVR. За самое оптимальное соотношение всех качеств, которыми должен обладать спортивный автомобиль.

Фото: Артем Зубарь/пресс-служба журнала "Автомобили"

Кубок получил Вячеслав Кузяков – генеральный директор компании "Jaguar Land Rover Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан".

Всего в испытаниях на Премию приняли участие 12 автомобилей.

Фото: Артем Зубарь/пресс-служба журнала "Автомобили"

В середине июля профессиональные гонщики за рулем новейших спорткаров собрались на одном треке, чтобы определить лучшие машины из самых быстрых и обладающих наиболее ярко выраженным спортивным характером. Журнал "Автомобили" собрал практически все новые спортивные автомобили, вышедшие в серию и поступившие в свободную продажу в этом году. Задача состояла в том, чтобы определить автомобиль, обладающий оптимальным соотношением качеств необходимых для спортивного вождения.

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По правилам проведения испытаний для получения титула "Лучший спортивный автомобиль года" недостаточно быстрее всех выйти из "сотни" – достичь скорости в 100 километров в час. В испытаниях принципиально отсутствовал соревновательный момент. Машина должна обладать определенным набором характеристик как технических, так и потребительских. Для максимальной объективности жюри, состоящее из профессиональных автогонщиков, оценивало новинки по целому ряду параметров, каждый из которых по 10-балльной системе. Автомобили-участники разделяются по ценовой категории.



В 2018 году в состав жюри вошли:

Фото: Артем Зубарь/пресс-служба журнала "Автомобили"

Александр А. Кобенко – основатель и главный редактор журнала "Автомобили", организатор Гран-при. Участник автопробега Gumball 3000 (2001 год), выпускник школ водительского мастерства BMW Driving Art и Audi Quattro Experience.

Алексей Васильев – чемпион России по кольцевым гонкам. Участник и призер гонок в категории GT, участник гонки "24 часа Ле-Мана".

Константин Терещенко – чемпион "Формулы-Россия–2012", испанской "Формулы-3 – 2015". С 2014 года выступает в Euroformula Open. В 2018-м принял участие в серии ELMS.

Борис Шульмейстер – российский автогонщик, неоднократный призер чемпионатов России в ряде дисциплин, один из наиболее известных "кузовных" пилотов в России.

Ира Сидоркова – с пяти лет занимается картингом. Чемпион Эстонии 2012 года по картингу, призер этапов первенства Финляндии 2014 года по картингу, финалист мировой и европейской серии WSK, победитель этапов Кубка Прибалтики, призер этапов Чемпионата России по автогонкам 2017 года.

Роман Русинов – профессиональный автогонщик с 1998 года, автор лучшего для российских гонщиков результата в гонке "24 часа Ле-Мана".

Михаил Грачев – пилот команды LADA Sport ROSNEFT (класс "Туринг") 2017. Тест-пилот команды LADA Sport ROSNEFT, призер этапа СМП РСКГ (класс "Супер Продакшн") 2016. Победитель этапов международной серии TCR International Series (4 победы, 8 место по итогам сезона).

В торжественной обстановке главный редактор журнала Александр Кобенко вручил кубки представителям марок победивших машин.

Фото: Артем Зубарь/пресс-служба журнала "Автомобили"

Победитель получает кубок "Гран-при" журнала "Автомобили" и титул "Лучший спортивный автомобиль года".

Репутация и признание – самые ценные награды!

Фото: Артем Зубарь/пресс-служба журнала "Автомобили"

Гости торжественной церемонии и посетители стенда после официальной части смогли ощутить себя в роли настоящих гонщиков за рулем гоночных симуляторов Simracer, в кокпите которого создается ощущение настоящего гоночного болида. А кто устал гулять по выставке – мог расслабиться в массажных креслах.