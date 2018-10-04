Сила ума: четвертьфинал по спортивному программированию пройдет в Москве

Новый цикл отборочных этапов командного чемпионата мира по спортивному программированию ICPC начнется 7 октября.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Квалификационный тур состоится в МФТИ, МГУ имени Ломоносова, НИУ ВШЭ, МАИ, МИСиС, МИЭТ, а также в других московских вузах, колледжах и техникумах. Ожидается, что суммарно в отборочном этапе примут участие около тысячи студентов. Лучшие 90 команд выйдут в четвертьфинал ICPC.

В соревновании могут участвовать команды, состоящие из трех студентов из одного вуза. Участник должен быть не старше 24 лет или начать учебу в вузе не раньше 2014 года. На выполнение заданий каждого тура дается по пять часов.

"Россия – абсолютный чемпион ICPC, последние семь лет наша страна занимает первую строчку на супер-финале. Особенно приятно, что в этом году впервые два первых места заняли московские команды – МГУ имени Ломоносова и МФТИ", – рассказал основатель Moscow Workshops ICPC, проректор по международным программам и технологическому предпринимательству МФТИ Алесей Малеев.

После отборочного тура ребятам останется две недели на подготовку к следующему этапу – четвертьфиналу ICPC. Он пройдет 20 октября в технопарке "Нагатино". Это будет соревнование на право участвовать в финале чемпионата Северо-Восточного европейского региона (Northern Eurasia Contests), где соревнуются команды из России и стран СНГ, а после – в супер-финале.

"С 2000 года российские команды завоевали 32 золотые медали на ICPC. Для сравнения студенты из Китая всего 13 раз удостаивались золота за этот период, европейские участники без учета России – 11, США – всего шесть. Это сильнейшие умы, и неудивительно, что за ними охотятся IT-компании мирового масштаба", – добавил Малеев.