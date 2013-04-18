Турнир роботов пройдет на Воробьевых горах

Фото: М24

В Московском Городском Дворце Детского (Юношеского) Творчества на Воробьевых горах 20 и 21 апреля пройдет открытый московский Робототехнический турнир по регламентам RobotChallenge.

В программе – состязания роботов в номинациях "мини-сумо", "мини-сумо LEGO", "микро-сумо", "нано-сумо", "гуманоидное сумо", "гуманоидный спринт", "собиратели шайб", "линия", "линия Lego". Также состоится выставка роботов, сообщили М24.ru организаторы проекта.

Добавим, что количество роботов от команды или одного участника не ограничено. При этом каждая из номинаций состоится лишь при условии наличия минимум трех соревнующихся роботов.

В мероприятии могут принять участие команды из других городов.