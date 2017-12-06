Oppo F5: хит, но для своей аудитории

Один из крупнейших мировых производителей смартфонов – китайская компания Oppo – официально пришла в Россию и представила смартфон F5. Наш эксперт Дмитрий Бевза расскажет, чем интересна новинка, а также каковы ее достоинства и недостатки.

Краткие технические характеристики

Процессор: Mediatek MT6763T Helio P23, восьмиядерный 2,5 ГГц;

Память: 64ГБ/128 основная, 4/6 ГБ оперативная;

Экран: LTPS IPS LCD, разрешение 1080×2160, 78.1% screen-to-body ratio, диагональ 6,0 дюйма, плотность пикселей 402 точки на квадратный дюйм.

Камеры:

Основная – 16 MП, апертура f/1,8;

Фронтальная – 2-MP, f/1,8;

Аккумулятор: 3200 мАч;

Габариты: 156,5×76×7,5 мм;

Вес: 152 г;

Цвета: Black, Gold, Red (6 ГБ).

Название бренда Oppo на русском звучит довольно игриво, но вообще Oppo – это большая и очень серьезная история в мобильной индустрии. Oppo вместе с такими брендами, как Vivo и OnePlus, принадлежит BBK Electronics LTD, а в 2017 году по совокупной доле они, опередив Apple, вышли на второе место в мире после Samsung по количеству продаваемых смартфонов.

Итак, Oppo F5. Это модный смартфон. Очень модный. Возможно, чересчур модный. Почему? Что считается трендами в смартфоностроении в 2017 году.

Безрамочный дизайн? Есть.

Вытянутый экран с соотношением сторон 18:9? Есть.

Разблокировка смартфона по лицу? Есть.

Отсутствие кнопки домой и управление жестами? Есть.

Продвинутый портретный режим? Есть, да еще какой.

Все очень модно и актуально, но... Посмотрим на F5 более подробно.

Дизайн и конструкция

Безрамочный дизайн с вытянутым дисплеем выглядит эффектно, но не оставляет места для сканера отпечатков пальцев на фронтальной поверхности.

Фото: портал Москва 24/Дмитрий Бевза

Соответственно, сканер расположен на задней панели, в верхней части которой имеется элемент очень похожий на пластиковую антенную вставку в алюминиевом корпусе. Но нет. В данном случае это всего лишь имитация антенной вставки, так как по факту она в F5 не нужна. Дело в том, что задняя панель Oppo F5 и так пластиковая. Просто дизайнеры F5 подошли к имитации алюминиевой задней панели ну очень ответственно.

Фото: портал Москва 24/Дмитрий Бевза

Еще один необычный момент – это выступающее стекло экрана. Как правило, его пытаются "утопить" в корпусе или сделать так, чтобы рамка смартфона перетекала в стекло экрана. В F5 все по-другому. Его дисплей, наоборот, расположен над корпусом.

Фото: портал Москва 24/Дмитрий Бевза

Выглядит это необычно и немного странно. В остальном все вполне стандартно за исключением слота для сим-карт и карт памяти. F5 оснащен не гибридным, а полноценным слотом, куда можно вставить и две симки, и карту памяти. Это очень хорошо. Напомним, что в большинстве смартфонов сейчас стоят гибридные слоты, что дико бесит пользователей, так как в них можно вставить либо дополнительную сим-карту, либо карту памяти.

Железо

Про IPS-дисплей F5 сказать особо нечего. Большой, вытянутый, 6-дюймовый, разрешение Full HD+, средний уровень яркости. Соотношение 18:9 очень удобно для интернет-серфинга, соцсетей, мессенджеров, игр, для просмотра видео, а вот про память и процессор можно рассказать поподробнее. Оперативной памяти в F5 очень много – 4/6 гигабайт в зависимости от версии. Процессор MediaTek для MT6763T Helio P23 произведен по 16-нанометровой технологии (уровень флагманских процессоров 2016 года) и позволяет работать сразу двум сим-картам в режиме LTE. Helio P23 обладает средней производительностью, но самое интересное в нем – это высокая энергоэффективность, особенно в режиме ожидания. В паре с аккумулятором емкостью 3200 мАч мы получаем до двух дней работы без подзарядки.

Камеры

Oppo F5 оснащен 16-мегапиксельной основной камерой и – внимание! – 20-мегапиксельной фронтальной камерой. Собственно, именно она и привлекает наибольшее внимание. Помимо впечатляющей матрицы (20 МП) с апертурой f/1,8, селфи-камера оснащена специальным софтом SelfieTune. Как уверяют в компании, это не просто бьютификатор, а очень сложное ПО с элементами ИИ. "Технология SelfieTune использует искусственный интеллект, чтобы распознавать цвет и тип кожи, пол и возраст людей, сравнивая их с изображениями в коллекции фотографий. Сканируя более 200 точек лица, ПО анализирует внешность для оптимального улучшения селфи-фотографии", – так во всяком случае на презентации F5 говорил вице-президент OPPO Винсент Лиу.

Вот несколько портретов, снятых на фронтальную камеру Oppo F5:

Фото: портал Москва 24/Дмитрий Бевза

Фото: портал Москва 24/Дмитрий Бевза

Фото: портал Москва 24/Дмитрий Бевза

Еще один момент, связанный с фронтальной камерой, – это разблокировка по лицу. Да, это не такая продвинутая система, как в iPhone X, и для денежных транзакций и оплаты потребуется подтверждение паролем или отпечатком пальца, но в целом разблокировка работает надежно и быстро. Наверное, впервые в истории Andoid-смартфонов.

Основная камера хороша при нормальном освещении, в макросценах, но вот снимки вечером и ночью – это определенно не самая сильная сторона F5. Хотя назвать их провальными тоже нельзя, но сказывается не самая высокая светосила камеры и отсутствие оптической и электронной стабилизации.

Фото: портал Москва 24/Дмитрий Бевза

Фото: портал Москва 24/Дмитрий Бевза

Фото: портал Москва 24/Дмитрий Бевза

А еще в основной камере есть режим Ultra HD. Благодаря ему можно создавать 50-мегапиксельные фотографии для широкоформатной печати.

Музыка

Мы все любим музыку. К счастью, в Oppo не стали убирать стандартный аудиоразъем, как это сейчас любят делать многие мобильные вендоры. Качество воспроизведения вполне приличное, а с проводными наушниками можно включить и режим Real HD Sound от Dirac. По сути, это просто продвинутый эквалайзер, но он действительно улучает восприятие звука.

Штатный плеер может отображать тексты песен, но они должны быть встроены в сам файл; плеер не скачивает их самостоятельно из интернета. То же касается тегов ID3 ​​и обложек альбомов.

ColorOS 3,2 на базе Android 7,1

Идеология операционной системы СolorOS 3,2 очень напоминает iOS, но при этом отметим несколько изящных решений. После выхода iPhone X все системы управления жестами воспринимаются как копирование Apple, но напомним, в Android-смартфонах подобные элементы управления появились еще несколько лет назад. Oppo, если и не довела эту систему до совершенства, то сделала ее абсолютно рабочей. ColorOS позволяет скрыть все кнопки управления, расширив таким образом экран, и полностью перейти на управление жестами. Все время тестирования мы провели с F5 в режиме управления жестами.

Еще одно остроумое решение Oppo – вызов быстрых настроек в F5 свайпом снизу/вверх из левой нижней части экрана, что намного удобнее для смартфонов с таким большими экранами, как у F5, чем классический вызов "шторки" с быстрыми настройками свайпом сверху/вниз из верхней части экрана.

Фото: портал Москва 24/Дмитрий Бевза

Резюме

Плюсы Oppo F5:

– безрамочный дизайн и соотношение сторон экрана 18:9, позволившее "запихнуть" огромный 6-дюймовый дисплей в относительно компактный корпус;

– отлично реализованное управление жестами;

– реально работающая разблокировка смартфона по изображению лица;

– продвинутая селфи-камера;

– длительное время автономной работы;

– одновременная работа с двумя сим-картами и картой памяти;

– чехол в комплекте.

Минусы:

– пластиковая задняя панель;

– отсутствие оптической стабилизации и оптического зума в тыльной камере;

– не поддерживается ни беспроводная, ни быстрая зарядка;

– нет NFC (Android Pay);

– старый разъем Micro USB;

– высокая цена.

Oppo F5 – яркий и запоминающийся смартфон. У него немало достоинств, но и недостатков тоже хватает. Он точно подойдет не всем, как по своим размерам (экран 6 дюймов), так и по довольно узкому позиционированию на молодежную аудиторию и цене (25-30 тысяч рублей в зависимости от объема памяти). Вряд ли F5 cтанет хитом продаж, но своя аудитория у него, скорее всего, найдется.

Дмитрий Бевза