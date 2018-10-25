Москва онлайн покажет творческий вечер Михаила Швыдкого и Игоря Костолевского

Фото: предоставлено пресс-службой Московского театра мюзикла/

16 ноября в Московском театре мюзикла состоится первая встреча со зрителями в рамках проекта "Мой XX век", открывшегося премьерой спектакля-ревю "Жизнь прекрасна!". В мероприятии примут участие экс-министр культуры, художественный руководитель Театра мюзикла Михаил Швыдкой и народный артист России, президент российской национальной театральной премии "Золотая маска" Игорь Костолевский.

Встреча двух незаурядных личностей на одной сцене обещает быть очень интересной. Оба героя – не просто талантливые творческие люди, но еще и одноклассники. В сентября этого года, оба отметили свое 70-летие.

Михаил Швыдкой и Игорь Костолевский расскажут о своем творческом пути, порассуждают о западном и российском искусстве, а также ответят на вопросы зрителей.

Смотрите трансляцию 16 ноября в 20:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.