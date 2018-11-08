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Москва 24

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Культура

8 ноября, 19:09

Иван Вырыпаев представит в декабре польский спектакль "Иранская конференция"

театр культура

С 14 по 17 декабря в Москве впервые пройдут гастроли варшавского театра. Иван Вырыпаев представит собственную постановку на английском языке с синхронным переводом.

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

С множеством таких разных культур и идеологий – куда движется наша цивилизация? Моя жизнь и моя трансформация – как она меняет мир вокруг? Есть ли универсальная доктрина или практика, которая объединит всех людей?

Девять ученых собираются на симпозиум в Копенгагене, чтобы обсудить положение дел на Ближнем Востоке и в Иране. Протокольная встреча и заготовленные речи неожиданно для всех оборачиваются по-настоящему честным, сокровенным и очищающим разговором о смысле жизни, ее вызовах и надеждах.

Спектакль пройдет в Театральном центре "На Страстном" на английском языке с синхронным переводом на русский. Переводчиков выступит сам автор и режиссер Иван Вырыпаев.

Премьера состоялась 14 сентября этого года в Варшаве и приняла участие в двух фестивалях современного искусства в Австрии.

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