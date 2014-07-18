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18 июля 2014, 14:20

Театральную премию Андрея Лобанова вручили режиссеру Землянскому

театр имени Ермоловой премия Андрея Лобанова

Театр Ермоловой. Фото: ИТАР-ТАСС

В театре имени Ермоловой наградили лауреатов премии Андрея Лобанова, церемонию провел худрук коллектива Олег Меньшиков. Лучшим режиссером признали Сергея Землянского, приз за лучшую женскую роль вручили Светлане Головиной, а за лучшую мужскую роль - Александру Петрову. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

Размер каждой премии - 100 тысяч рублей. Также победителям вручили памятные знаки и диплом.

Кроме того, 27 сентября в театре откроется новая сцена. Событие будет приурочено к предъюбилейному, 89-му по счету сезону. Новая сцена разместится в здании театра и будет иметь отдельный вход с Никитского переулка. Зал будет вмещать 130 человек. На ней будут ставить современную драматургию и актуальную классику.

Первыми спектаклями станут "Адам и Ева" в постановке Олеси Невмержицкой, "Ромео и Джульетта" в режиссуре Дениса Азарова и "Утюги" в постановке Алексея Размахова. Во второй половине сезона Алексей Левинский представит спектакль "Театр Козьмы Пруткова". А первой премьерой сезона на основной сцене театра станет "Дон Кихот" по пьесе Михаила Булгакова в постановке Сергея Аронина.

Премия Андрея Лобанова ежегодно вручается в театре Ермоловой в конце сезона. Ее победителями становятся артисты и режиссеры, принимавшим участие в премьерных спектаклях театра, а также создатели наиболее значительных произведений искусства вне Ермоловского театра. Лауреаты премии определяются оргкомитетом, в который входят Олег Меньшиков, Владимир Андреев, Галина Боголюбова.

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