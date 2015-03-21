Тарифы на ОСАГО вырастут в апреле

Полис ОСАГО подорожает с 12 апреля

Центробанк повысил базовые тарифы на ОСАГО. В апреле стоимость полиса вырастет на 40 процентов, кроме того страховые компании могут увеличить тарифы еще на 20 процентов. Изменения вступят в силу 12 апреля, сообщается на сайте регулятора.

Базовый тариф для легковых автомобилей частных лиц сейчас составляет примерно две с половиной тысячи рублей, с середины следующего месяца он может вырасти до четырех. Для некоторых категорий транспорта тариф ОСАГО снизят: на мотоциклы и мопеды - на 42%, на легковые автомобили юридических лиц - на 22%.

Тарифы на ОСАГО изменятся в связи с тем, что с 1 апреля размер страховой выплаты за вред, причиненный жизни и здоровью потерпевших, увеличится со 160 тысяч рублей до 500 тысяч рублей, а также новым порядком возмещения необходимых расходов на восстановление здоровья потерпевшего.