Цены на проезд в московских маршрутках начали расти

Стоимость проезда в столичных маршрутках продолжает увеличиваться

Частные перевозчики в столице поднимают цены на проезд. В последние дни читатели М24.ru сообщают о том, что на некоторых маршрутках цены выросли от двух до пяти рублей. Объявления об официальном повышении тарифов размещены в салонах. При этом стоимость проезда увеличилась не только в Москве. В Подмосковном Сергиевом Посаде перевозчики также подняли цены на два рубля.

По мнению специалистов, рост тарифов у частных перевозчиков обусловлен многими причинами. Цены на проезд долго не повышали, поскольку они зависят от тарифов на муниципальном транспорте, которые остаются на одном уровне уже 3 года. При этом расходы на содержание транспорта все это время росли.

Как пояснил эксперт в области транспорта, в первую очередь, тарифы зависят от цен на топливо – с ноября прошлого года цены выросли уже на несколько рублей. И это, пожалуй, самый существенный фактор увеличения стоимости проезда.

Кроме того, в последнее время возникает все больше законодательных инициатив, которые приводят к серьезным расходам. Так, достаточно дорого частникам обходится обязательное оснащение всех машин системой ГЛОНАСС – примерно 40 тысяч рублей за одно устройство, плюс расходы на передачу данных. Оборудование тахографами стоит порядка 30 тысяч рублей на одну единицу транспорта. Еще 3 тысячи рублей стоит персональная электронная карточка водителя, и ее приходится каждый раз оформлять заново, если водитель меняется.

Принятие федерального закона об обязательном страховании автогражданской ответственности перевозчика перед пассажиром привело к дополнительным затратам, которые также сказались на стоимости проезда (страховка стоит примерно 68 копеек за каждого пассажира). Еще один закон – "О транспортной безопасности" – обязывает проводить дорогостоящие мероприятия для объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств: устанавливать видеокамеры, передавать картинку с них в онлайн режиме, создавать службы безопасности на транспортных предприятиях и многое другое.

Подобные инициативы возникают едва ли не каждый день, отметил эксперт. Так, уже внесен в Госдуму закон об обязательном оснащении общественного транспорта алкозамками – каждое такое устройство будет стоить перевозчикам от 20 до 70 тысяч рублей. Предлагается также оснащать автобусы видеорегистраторами, а это плюс 20 тысяч рублей на каждую машину.

Все это в совокупности приводит к серьезной финансовой нагрузке на транспортные компании. При этом повышение тарифов на этот раз не приведет к увеличению прибыли частников, а только позволит им покрыть затраты на выполнение требований новых законов. Специалисты также уверенны, что существенного роста цен на проезд не произойдет, поскольку в этом случае частники могут лишиться своих клиентов.

Напомним, узнать о всех маршрутных такси, которые согласовали свою работу с городскими властями, можно на портале "Открытые данные". В настоящее время там размещена информация о более чем 600 коммерческих маршрутках, их интервале движения и трассах.