Шойгу зарегистрировал международную Федерацию танкового биатлона

В Алабине стартовал чемпионат мира по танковому биатлону

У танкового биатлона появилась международная федерация. Раньше она существовала в виде международной общественной организации, но перед чемпионатом мира в Алабино получила "прописку" от Министерства обороны России, сообщает телеканал "Москва 24".

О создании новой федерации объявил министр обороны России Сергей Шойгу перед стартом чемпионата мира по танковому биатлону в подмосковном Алабине.

Соревнования будут проходить с 4 по 16 августа. В них примут участие команды из 12 стран, в том числе из Белоруссии, Венесуэлы, Индии, Китая и Кувейта.