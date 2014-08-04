Шойгу зарегистрировал международную Федерацию танкового биатлона

У танкового биатлона появилась международная федерация. Раньше она существовала в виде международной общественной организации, но перед чемпионатом мира в Алабино получила "прописку" от Министерства обороны России, сообщает телеканал "Москва 24".
О создании новой федерации объявил министр обороны России Сергей Шойгу перед стартом чемпионата мира по танковому биатлону в подмосковном Алабине.
Соревнования будут проходить с 4 по 16 августа. В них примут участие команды из 12 стран, в том числе из Белоруссии, Венесуэлы, Индии, Китая и Кувейта.
Танковый биатлонТанковый биатлон - это соревнования между экипажами танков, аналогичные обычному биатлону. Боевые машины точно также проходят круги по трассе, где оборудованы различные препятствия и ведут стрельбу по мишеням. Считается, что эти состязания придумал министр обороны России Сергей Шойгу.
Первый чемпионат мира по танковому биатлону состоялся в 2013 году, победила команда России. Стоит отметить, что танковый биатлон является исключительно мужским видом спорта.