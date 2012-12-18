Мастер-классы недели: танцы

Фото: предоставлено проектом 2do2go.ru

Танец — это глоток чего-то нового. Чего-то, что спрятано глубоко внутри тебя. Как сказали в одном из фильмов, "танец — это возможность на время стать другим". Окунуться в мир танца на этой неделе всем советует Интерактивная афиша интересных событий Москвы 2do2go.ru.

С сегодняшнего дня и до 27 декабря в Клубе общения, танцев и отдыха Hustle Party в "Сокольниках" можно посетить пробный урок по хастлу. Хастл не сложен в изучении, очень популярен и танцуют его в любом возрасте. Это парный танец, основанный на импровизации и "ведении". Является собирательным названием для танцев под музыку в стиле диско, таких как диско-фокс, диско-свинг и сам хастл.

А вот в Антипабе Wooden Door сегодня, 18 декабря, можно научиться танцевать польку! Это уникальный мастер-класс по танцам на английском языке.

Для всех любителей танцев в стиле буги-вуги 19 декабря в "Хорошей республике" состоится мастер-класс по танцам в стиле свинг. Буги-вуги - это танец души и тела, исполняемый под задорные мелодии рок-н-ролла и рокабилли.

Научится одному из современных стилей танца, полному экспрессии, эмоциональной пластики и образности форм приглашает Культурный центр "ЗИЛ". Джаз-модерн – для тех, кто в творческом поиске и не останавливается на достигнутом. Интеллектуальная составляющая, присущая джазовой музыке, в танце дополнена эмоциональной выразительностью и ритмичными танцевальными фразами.

Спешите жить интереснее!