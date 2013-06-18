Форма поиска по сайту

18 июня 2013, 13:06

Культура

В Культурном центре "ЗИЛ" поставят танцевальный спектакль "Шум Зо"

Фото: zilcc.ru

29 и 30 июня в зале-конструкторе Культурного центра "ЗИЛ" состоится премьера спектакля "Шум Зо" танцевальной компании "По.В.С.Танцы". По мнению танцовщиков, общение происходит лишь тогда, когда люди чувствуют дыхание друг друга, так что в своей постановке они решили объединить дыхание и движение.

"Нам было интересно, как эти принципы меняют танцевальный язык и определяют способы взаимодействия", - отметили создатели спектакля.

Люди в постановке движутся как цельный живой организм, проходя некоторые этапы трансформации и попадая тем самым из одного состояния в другое.

Группа "По.В.С.Танцы" была основана в 1999 году и ставила эксперименты в области танцевального перформанса и импровизации. Всех участников объединяет стремление исследовать движения и современные способы работы с телом.

На счету коллектива более 15 постановок, показанных как в России, так и в США и странах СНГ.

Начало спектакля – в 20:00, стоимость билетов – 350 рублей.

