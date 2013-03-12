Фестиваль "Холи 2013" познакомит москвичей с культурой Индии

Фото: ИТАР-ТАСС

В Доме культуры московского авиационного института 30 марта пройдет седьмой всероссийский конкурс индийского танца – фестиваль "Холи 2013". В мероприятии примут участие более полутора десятков коллективов из России и стран СНГ.

Победителей выберут в нескольких номинациях. В программе заявлены индийские традиционные, старинные, болливудские танцы и номера, сообщает Интерактивная афиша Москвы 2do2go.ru.

Посетителей ждет разнообразная развлекательная программа для детей, ярмарка индийских товаров, блюда национальной кухни, восточные сладости, танцы под живую музыку и фотографии на память.

Отметим, что в переводе с языка хинди "Холи" означает "краска". Именно поэтому организаторы фестиваля задались целью сделать его ярким и запоминающимся.

Всем участникам мероприятия предложат под зажигательные ритмы Болливуда бросать друг в друга разноцветными аюрведическими порошками. Эти краски растительного происхождения в российскую столицу привезут специально из Индии.

Начало в 12.00. Стоимость билетов составляет от 300 до 1000 рублей.