В Москве пройдет "Ромашковый бал"

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

12 июля в саду "Эрмитаж" состоится ежегодный "Ромашковый бал", на котором ждут всех, кто тоскует по ушедшей эпохе и мечтает оказаться на месте прекрасных дам или благородных кавалеров.

В 18:30 гости в бальных платьях и строгих костюмах научатся танцевать исторические танцы. После небольшого урока начнутся практические занятия, а завершится вечер конкурсом.

Параллельно с бальной программой в саду пройдут творческие мастер-классы по летней сервировке стола, карвингу, свадебному танцу, росписи футболок, флористике, рукоделию и стрельбе из лука.

"Ромашковый бал" посвящен Дню любви, семьи и верности, символом которого и является этот цветок.

Вход на мероприятие свободный.