Москвичей научат танцевать танго на площадке "Платформы"

Фото: ИТАР-ТАСС

Танцевальная вечеринка под зажигательные ритмы танго состоится на площадке "Платформы" 14 апреля. Обучать мастерству всех желающих будут Сабрина Тонелли и ее партнер Владимир Хорев – гости из Буэнос Айреса.

"Сабрина и Владимир тщательно готовятся к программе своего мастер-класса и покажут самые интересные и не самые простые элементы танго. Уникальность мастер-класса в его доступности для начинающих и, не смотря на уровень сложности элементов, хореографы обещают, что танцевать танго на вечеринке начнет каждый". – сообщили организаторы.

Наставниками Тонелли в свое время стали известные танцоры: Хавьер Родригес, Рауль Браво, Гибриэль Анхье и Наталия Геймс. Владимир Хорев, который более двух лет прожил в Аргентине, преподает танго с 2006 года. Он завоевал звание чемпиона Европы в категории танго-салон в Турине и финалистом чемпионата Мира в Буэнос Айресе.

Ранее на "Платформе" состоялась дебютная танцевальная вечеринка в стиле рок-н-ролл.

Добавим, что идея организовать такие мероприятия принадлежит куратору танцевальной программы Анне Абалихиной. Сначала для посетителей проводят мастер-классы, а затем начинаются танцы под диджейские сеты, подобранные к теме вечеринки. В серии вечеринок участвуют актеры "Седьмой студии", устраивающие импровизированные перформансы.

Мероприятие начнется в 19.00. Вход – 300 рублей.