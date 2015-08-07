Форма поиска по сайту

Новости

07 августа 2015, 16:03

Культура

Москвичей приглашают на танцевальный марафон в парк "Красная Пресня"

Фото: m24.ru/ Виктория Виатрис

В течение всего августа по субботам в парке "Красная Пресня" будет проходить танцевальный марафон, который завершится в День города, 5 сентября, грандиозным флешмобом.

Профессиональные танцоры и хореографы каждую субботу будут проводить на танцплощадке мастер-классы и обучат не только азам, но и более продвинутым связкам таких танцев, как твист и рок-н-ролл. Когда основные элементы будут усвоены, ученики и преподаватели создадут театрально-танцевальную постановку.

Вход на танцевальные мастер-классы свободный.

Место: парк "Красная Пресня"

Время: 8, 15, 22, 29 августа, 5 сентября, с 18.00 до 19.30

танцы

