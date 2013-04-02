Элегии Овидия стали основой для танцевального спектакля

Фото: ИТАР-ТАСС

Во вторник, 2 апреля, актрисы Школы драматического искусства представят зрителям пластический спектакль-эксперимент "Героиды" по Овидию. Действие состоит из пяти "танцевальных элегий", объединенных темой любви.

Как пояснила РИА Новости автор проекта, актриса и хореограф-постановщик Анна Гарафеева, героини произведения Пенелопа, Федра, Филлида, Лаодамия и Сафо, разлученные с возлюбленными, пишут им письма. В оригинале элегии древнегреческого поэта представляют собой цикл любовных посланий от лица мифологических богинь.

На сцене актрисы попытаются при помощи движения и музыки выразить эмоции своих персонажей. Сюжет драматичен. Девушки приносят себя в жертву любви: вешаются, прыгают со скалы и устраивают самосожжение на костре.

Добавим, что в постановке прозвучит живая музыка французского композитора Колена Роша. Во время работы над спектаклем мастер несколько раз приезжал в российскую столицу и давал ценные советы.

Исполнять музыкальные композиции будет ансамбль, в состав которого входят скрипачи, гитаристы, альтисты и виолончелисты.