Украина ужесточает правила пересечения границы для россиян

Фото: ТАСС/Валерий Матицын

Украина с 1 марта ужесточает правила пересечения границы для россиян, живущих в приграничных областях, передает ТАСС.

Ранее для жителей приграничных районов действовал упрощенный порядок пересечения границы: они могли посещать области соседней страны через местные пункты пропуска. Теперь им придется проходить контроль в межгосударственных и международных пунктах на основании загранпаспортов.

Кроме того, сроки их пребывания на территории Украины ограничены 90 днями в течение 180 дней с даты первого въезда.

Отметим, что упрощенный порядок пересечения границы действовал для жителей Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Краснодарского края.

Две недели назад правительство Украины решило отменить въезд россиян на территорию страны по внутренним паспортам. Таким образом, с марта граждане РФ смогут попасть в Украину только при предъявлении загранпаспорта.

Действительными при предъявлении на границе остаются дипломатический и служебный паспорта, паспорт моряка (удостоверение личности моряка) - при наличии судовой роли или выписки из нее, свидетельство на въезд (возвращение) в Россию, летное свидетельство члена экипажа воздушного судна.