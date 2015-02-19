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Жизнь в мире

19 февраля, 17:26

Украина ужесточает правила пересечения границы для россиян

таможня Украина паспорта жизнь в мире

Фото: ТАСС/Валерий Матицын

Украина с 1 марта ужесточает правила пересечения границы для россиян, живущих в приграничных областях, передает ТАСС.

Ранее для жителей приграничных районов действовал упрощенный порядок пересечения границы: они могли посещать области соседней страны через местные пункты пропуска. Теперь им придется проходить контроль в межгосударственных и международных пунктах на основании загранпаспортов.

Кроме того, сроки их пребывания на территории Украины ограничены 90 днями в течение 180 дней с даты первого въезда.

Отметим, что упрощенный порядок пересечения границы действовал для жителей Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Краснодарского края.

Две недели назад правительство Украины решило отменить въезд россиян на территорию страны по внутренним паспортам. Таким образом, с марта граждане РФ смогут попасть в Украину только при предъявлении загранпаспорта.

Действительными при предъявлении на границе остаются дипломатический и служебный паспорта, паспорт моряка (удостоверение личности моряка) - при наличии судовой роли или выписки из нее, свидетельство на въезд (возвращение) в Россию, летное свидетельство члена экипажа воздушного судна.

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