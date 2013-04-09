Чиновника таможни будут судить за хищение 25 млн рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

В отношении замглавы информационно-технической службы Центральной базовой таможни ФТС России и двух московских предпринимателей заведено уголовное дело о хищении 25 миллионов рублей, выделенных на закупку техники для отделений таможни.

По версии следствия, чиновник посодействовал предпринимателям в выигрыше аукциона на поставку в подразделения таможни звукотехнического и видеопроекционного оборудования.

С одной из компаний был заключен госконтракт на сумму более 52 миллионов рублей, тогда как максимальная рыночная цена оборудования с учетом поставки, монтажа, настройки и ввода в эксплуатацию по состоянию на дату заключения контракта не превышала 26 миллионов рублей. Разница между стоимостью контракта и фактической закупочной ценой обналичивалась и присваивалась преступниками через фирмы-"однодневки", собощает пресс-служба Следственного комитета России.



Все подозреваемые задержаны, в отношении них заведено уголовное дело по статье "Хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере", в случае чиновника - с использованием своего служебного положения.