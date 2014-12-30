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Город

30 декабря 2014, 15:24

Столичные власти попросили таксистов не повышать цены в праздники

такси транспорт повышение цен новогодние праздники

Власти Москвы призвали таксистов не повышать тарифы в праздники

Власти Москвы обратились к таксомоторным компаниям с просьбой не повышать цены в праздники. Об этом на заседании московского правительства заявил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Я хочу обратиться с тем, чтобы таксомоторные компании, работающие в Москве, не увеличивали существенно цены на проезд", - добавил Ликсутов. Он также попросил сотрудников компаний создать максимальные удобства для пассажиров такси.

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Кроме того, в новогодние праздники на дорогах столицы появится больше такси, а таксомоторные компании выпустят на работу в два раза больше водителей. "Таким образом, будет гарантирована круглосуточная бесперебойная перевозка пассажиров, а также безопасность и комфорт поездок", - подчеркнул глава департамента транспорта.

Ранее в интервью радиостанции "Москва FM" председатель союза пассажиров Кирилл Янков рассказал, что обратится в Роспотребнадзор и департамент транспорта с предложением заняться проблемой завышенных цен на такси в новогоднюю ночь. Он уверен, что компании должны заранее сообщать о том, что они на какое-то время повышают тарифы.

"Многие таксомоторные компании не указывает на своем сайте, что повышает цены в новогоднюю ночь. Мы понимаем, что цены повысить логично, таксисты не встречают Новый год дома с близкими. Это как-то надо компенсировать, но это надо объявить на сайтах, и повышение должно быть разумным – на 20-30 процентов" - пояснил Янков.

Напомним, власти Москвы намерены согласовать расположение парковочных мест для такси с таксомоторными компаниями. Парковки для таксистов будут бесплатными.

Как ранее сообщил журналистам Максим Ликсутов, департамент транспорта рассмотрит все предложения по созданию бесплатных стоянок для такси. Глава ведомства напомнил, что в настоящее время в городе уже функционирует около 400 спецстоянок для такси. Личный транспорт москвичей там парковать запрещено.

Сюжеты: Тренды города: все, что волнует столицу Новый год – 2015

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