25 февраля 2016, 14:05

Транспорт

Подозреваемых в нападении на таксиста задержали в Москве

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Полиция задержала двоих подозреваемых в нападении на водителя такси, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Инцидент произошел на улице Байкальская в восточном округе Москвы. По данным сотрудников полиции, двое неизвестных сели в машину под видом пассажиров, после чего, угрожая ножом, отобрали у водителя 9 тысяч рублей и скрылись с места преступления.

Мужчины были обнаружены в своем автомобиле полицейскими из отделения по району Гольяново. Задержанными оказались уроженцы Самары, которые оказались в столице проездом.

Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой", проводятся следственные мероприятия.

такси полиция следствие разбой уголовное дело чп

