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19 мая 2015, 14:48

ЧП

Таксист умер после задержания сотрудниками ГИБДД на юго-западе Москвы

Фото: ТАСС

Таксист умер после задержания сотрудниками ГИБДД на юго-западе Москвы, сообщает Агентство "Москва".

"Водитель такси Hyundai Solaris 1947 года рождения был задержан на нарушение правил дорожного движения сотрудниками ДПС ГИБДД на улице Гарибальди", – сказал собеседник агентства в правоохранительных органах.

Стоя у служебной машины, задержанный водитель почувствовал себя плохо во время составления протокола. Сотрудники правопорядка вызвали "скорую помощь", но спасти мужчину не удалось – он скончался до приезда врачей.

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