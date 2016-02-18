Сегодня в СМИ: цены на лекарства и банковская тайна

Фото: m24.ru

Госдума обязала суды принимать записи видеорегистраторов в качестве доказательств

Госдума приняла в первом чтении проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях, делающих записи видеорегистраторов железным доказательством в суде, сообщает "Российская газета". Железным – значит, ни один судья не сможет просто так отмахнуться от записи прибора. Особенно актуально новое положение будет для водителей: сегодня у многих на машинах установлены видеоприборы. Каждый водитель надеется: случись что, камера докажет его правоту. Сегодня проблема в том, что формулировка в КоАП слишком мягкая. Там сказано, что к доказательствам могут быть отнесены материалы фото- и киносъемки, звуко- и видеозаписи, информационных баз и банков данных и иные носители информации. Однако "могут" не значит "должны", такая формулировка позволяет судьям иногда закрывать глаза на фото- и видеосъемку, если картинка чем-то не нравится.

К услугам бизнеса из снесенного самостроя в Москве – 500 тысяч квадратных метров свободной недвижимости

Впервые за последние два десятка лет столичные станции метро, многие из которых являются памятниками архитектуры, открылись в своем первозданном виде, пишет "Российская газета". Самовольно построенные над ними павильоны пали в ночь на 9 февраля. По словам главы департамента торговли и услуг Москвы Алексея Немерюка. в Москве сносили не торговые павильоны, а объекты самостроя, которые в свое время превратились из некапитальных в капитальные. 80-90 процентов из них находились рядом с метро и большую часть площадей в них занимали торговля и общепит. Когда в 90-е годы под эти палатки выделялись площадки, предполагалось, что спустя время в городе появится нормальная торговая инфраструктура и нужда в них отпадет. Так и случилось.

Такси начало конкурировать с аэроэкспрессами

Такси в Москве начали догонять по популярности аэроэкспрессы, долгое время считавшиеся самым надежным способом не опоздать на самолет, передает "Российская газета". Происходит это потому, что желтым машинам разрешили выезд на все столичные полосы, выделенные для проезда общественного наземного транспорта. В "Яндексе" подсчитали, за какое время в столице такси теперь довозят пассажиров в аэропорты. По данным пресс-службы компании, ежедневно такси получают по несколько тысяч заказов на поездки в аэропорт. В среднем дорога до самолета на машине даже в середине дня занимает примерно час от двери до двери. Аэроэкспресс идет 35-40 минут, но до него еще надо добраться с чемоданами наперевес. Средняя стоимость поездки колеблется от 900 до 1050 руб, аэроэкспресс дешевле, если человек едет один, но если пассажиров трое или четверо, то такси однозначно еще и выгоднее.

Реестр российского ПО для чиновников оказался нерабочим

Установленный правительством РФ режим импортозамещения софта в госорганах оказался неработающим, сообщает "Коммерсант". С января 2016 года госструктуры обязаны закупать российское программное обеспечение (ПО), информация о котором хранится в специальном реестре отечественного ПО, а зарубежный софт могут приобретать в случае отсутствия российских аналогов или их недостаточной функциональности. Но из-за отсутствия необходимых подзаконных актов чиновники продолжают свободно закупать зарубежный софт.

ФАС предлагает увеличить регулируемые цены на самые дешевые лекарства

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает увеличить цены на дешевые лекарства, пишет "Коммерсант". Как следует из письма ведомства в правительство, предлагается провести разовую индексацию регулируемых цен всех препаратов из списка ЖНВЛП стоимостью до 50 рублей – на 5 рублей по каждому из списка. Без этого российские производители снимут самые дешевые лекарства с производства – как указывает ведомство, уже сейчас отечественные компании перестали выпускать 197 наименований лекарств этого сегмента.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев – о причинах проблем региона, о том, как он собирается их решать и чего уже смог добиться

Московская область – второй по размеру бюджета субъект Российской Федерации, пишут "Ведомости". Но близость к крупнейшему мегаполису страны для Подмосковья – это не только плюсы, но и минусы: ближайшие к МКАД города оказались перенаселены, 1,2 млн жителей региона каждый день ездят на работу в Москву, усугубляя транспортный коллапс. Выход – в привлечении инвестиций и создании новых рабочих мест в Подмосковье, считает губернатор Московской области Андрей Воробьев.

ЦБ может пожертвовать банковской тайной

Для борьбы с кибермошенничеством очень важно наладить обмен информацией между банками, регулятором и правоохранительными органами, но для этого пока нет законных оснований, сетовал заместитель начальника Главного управления безопасности и защиты информации ЦБ Артем Сычев на VIII Уральском форуме по банковской безопасности, передают "Ведомости". По его словам, сейчас банки обмениваться такой информацией не могут, поскольку это противоречит законодательству, в частности ст. 26 закона о банках и банковской деятельности, которая касается банковской тайны, а также закону о персональных данных.