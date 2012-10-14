Власти призвали москвичей не пользоваться услугами "бомбил"

Фото: ИТАР-ТАСС

Услуги таксистов-"бомбил" несут серьезную угрозу здоровью и жизни пассажиров заявила пресс-секретарь департамента транспорта Москвы Жанна Терехова.

По ее словам, только за сентябрь-октябрь в Москве произошло несколько ДТП с участием таксистов-частников, в результате которых пострадали либо погибли граждане, передает "Интерфакс".

С марта по сентябрь 2012 года полицейские составили более 680 протоколов об административном правонарушении, эвакуировано 416 автомобилей, возбуждено 5 уголовных дел в отношении водителей нелегального такси по статье УК РФ "дача взятки". Органами ГИБДД составлено 1764 протокола о нарушениях.

Сейчас власти в местах скопления "бомбил" стали распространять агитационные листовки "Три шага, чтобы стать легальным таксистом". Всего планируется распространить 10 тысяч таких листовок.

Напомним, власти принимают и другие меры, чтобы перевести рынок извоза на легальные рельсы. Планируется, что на стоянки для легальных такси возле вокзалов машины будут пускать только по специальным пропускам. Кроме того, легальным такси, возможно разрешат проезд по выделенным полосам.