За полтора года в Москве стало в 5 раз больше легальных такси

Фото: ИТАР-ТАСС

Каждую неделю около 3,5 тысяч человек подают заявки на регистрацию такси в столице, сообщил в интервью телеканалу "Москва 24" и.о. заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Вот в последнюю неделю, три с половиной тысячи человек пришли с желанием получить разрешение на такси. Но это очень огромная цифра", - заметил он.

Он добавил, что столичные власти находятся "в очень плотном контакте" с таксомоторными компаниями и ведут с ними диалог о закреплении фиксированных цен на услуги, например, тарифов на поездку от вокзала в аэропорту и обратно.

По словам Ликсутова, сегодня в городе действует более 30 тысяч легальных такси - в пять раз больше, чем полтора года назад.