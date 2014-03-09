На юге Москвы задержаны мужчины, ранившие таксиста из травматики

Фото: ИТАР-ТАСС
В ЮАО задержаны двое мужчин, ранившие таксиста из травматического пистолета, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного ГИБДД.
8 марта сотрудники ДПС, находясь около дома № 31 на Бакинской улице, услышали выстрелы. Прибежав на мост, инспекторы увидели, что двое мужчин выбегают из такси и пытаются скрыться.
Сотрудники правоохранительных органов задержали их. В такси находился водитель, который пояснил, что у него возник конфликт с клиентами по поводу стоимости проезда. Тогда он решил высадить своих пассажиров.
Когда водитель остановил транспортное средство, один из пассажиров выстрелил в него из травматического пистолета, забрав одну тысячу рублей.
Водителю была оказана на месте медицинская помощь. От госпитализации он отказался.