09 марта 2014, 18:51

На юге Москвы задержаны мужчины, ранившие таксиста из травматики

Фото: ИТАР-ТАСС

В ЮАО задержаны двое мужчин, ранившие таксиста из травматического пистолета, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного ГИБДД.

8 марта сотрудники ДПС, находясь около дома № 31 на Бакинской улице, услышали выстрелы. Прибежав на мост, инспекторы увидели, что двое мужчин выбегают из такси и пытаются скрыться.

Сотрудники правоохранительных органов задержали их. В такси находился водитель, который пояснил, что у него возник конфликт с клиентами по поводу стоимости проезда. Тогда он решил высадить своих пассажиров.

Когда водитель остановил транспортное средство, один из пассажиров выстрелил в него из травматического пистолета, забрав одну тысячу рублей.

Водителю была оказана на месте медицинская помощь. От госпитализации он отказался.

