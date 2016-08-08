Почти килограмм наркотиков нашли у пассажирки такси

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

На юго-востоке столицы полицейские задержали пассажирку такси, у которой при себе оказались наркотические вещества, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

4 июля на Волгоградском проспекте сотрудники ДПС остановили для проверки такси "Хендай". У 23-летней москвички во время личного досмотра были обнаружены 184 свертка из полимерного материала, в каждом из которых находился пакет с порошкообразным веществом неизвестного происхождения.

По результатам проведенного исследования изъятый материал является наркотическим средством – мефедроном массой 920 граммов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключение под стражу.