Станцию вертолетного такси планируют построить на Ленинградском шоссе

Станция вертолетного такси может появиться на Ленинградском шоссе в Московской области, в 20 километрах от МКАД.

Новый вертодром ориентировочной площадью 1,5 гектара расположится в районе поселка Ржавки. Предполагается, что услугой вертолетного такси будут пользоваться жители расположенного неподалеку Зеленограда, а также ближайших населенных пунктов. Об этом сообщает в среду группа компаний "Сапсан", которая планирует строительство вертодрома.

Строительство станции планируется начать в 2014 году, а на реализацию проекта потребуется около двух лет.

По статистике, наибольшей популярностью на вертолетном рынке пользуются такие направления полетов из Москвы, как Тверь, Валдай и Санкт-Петербург.

Группа компаний "Сапсан" была основана в 1991 году. Занимается развитием коттеджных поселков, производством домокомплектов, эксплуатацией коттеджных поселков, а также охраной коттеджных поселков и управлением коммерческой недвижимостью. В 2012 году компания вышла на рынок вертолетных услуг. Сейчас авиапарк "Сапсана" состоит из двух небольших вертолетов.