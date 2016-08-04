Форма поиска по сайту

04 августа 2016, 13:59

Транспорт

На Международном евразийском форуме "Такси" обсудят все проблемы отрасли

В Москве стартовал Международный евразийский форум "Такси"

В столице стартовал IV Международный евразийский форум "Такси". Формат мероприятия включает в себя выставочную программу, где будут представлены специализированные автомобили такси, новейшие образцы таксомоторных автоплатформ, автомобильная электроника, специализированное оборудование, программное обеспечение для таксомоторной отрасли, продукты компаний финансового сектора.

Подробностями в эфире радиостанции "Москва FM" поделилась директор автономной некоммерческой организации Международный евразийский форум "Такси" Дина Горячева.

"На форуме будут обсуждать такси в комплексе – вопросы интеграции технологических решений, стратегические направления развития такси в России, отношения между классическими таксомоторными компаниями и агрегаторами и многое другое", – объяснила Горячева.

По словам эксперта, сейчас для сферы такси наступила новая реальность. Она стала одной из самых динамично развивающихся отраслей.

Главным итогом работы форума станет резолюция с предложениями и рекомендациями участников, которая будет направлена в органы госвласти России с целью совершенствования законодательства и государственного регулирования в сфере легкового такси.

"Главное для нас – это обеспечить качество и безопасность перевозок. По этому вопросу необходимо найти конструктивное решение", – добавила Горячева.

IV Международный евразийский форум такси проходит в Москве 4 и 5 августа. Мероприятие, участниками которого станут более 600 делегатов, посвящено повышению качества и безопасности такси.

