Крупные таксомоторные компании не поддерживают идею забастовки - Ликсутов

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Крупные таксомоторные компании столицы не поддерживают идею забастовки, сообщает "Агентство "Москва" со ссылкой на главу департамента транспорта Максима Ликсутова.

2 февраля в столице состоялась встреча с Межрегиональным транспортным профсоюзом, который и высказался за проведение акции. Это связано с несогласием с действиями компаний по заказу такси, таких, как "Яндекс.Такси", Gettaxi и Uber.

"Коллеги из крупнейших московских таксомоторных никаким образом не поддерживают проведение каких-либо акций, связанных с забастовками. "Новое желтое такси", у которого примерно 2,5 тыячи автомобилей в Москве, сказали, что они в эти дни готовы выпустить весь свой подвижной состав, но не допустить каких-либо проблем, связанных с обслуживанием москвичей", - подчеркнул Ликсутов.

По его словам, в ходе встречи были затронуты вопросы, связанные с регулированием действий компаний по заказу такси. Максим Ликсутов рассказал, что программа компенсации лизинговых ставок таксомоторным компаниям будет действовать несмотря на кризис.

Кроме того, заммэра отметил, что город готов выделять легальным таксомоторным компаниям дополнительные места в зонах платной парковки.

"Москва в цифрах": Число легальных такси увеличится в 1,5 раза

В свою очередь, Межрегиональный транспортный профсоюз сообщил, что московские таксисты планируют устроить трехдневную забастовку с 13 по 15 февраля. Компании отмечают, что в кризис затраты выросли, а "Яндекс.Такси" и Gettaxi наоборот резко снизили тарифы.

Ранее M24.ru сообщало, что для столичных такси могут установить фиксированный тариф. Речи о конкретных суммах пока не идет, отметили транспортники. Проект находится на стадии разработки.

Максимальную плату департамент транспорта предлагает ввести от вокзалов и аэропортов. За эту идею москвичам предложат проголосовать на портале электронных референдумов "Активный гражданин". Бывают случаи, когда водитель, даже если он работает в официальной таксомоторной компании, стремится повысить цену и может завышать тариф в два-три раза. С такой практикой теперь хотят покончить.

Главное, чтобы пассажир изначально понимал, во сколько ему обойдется маршрут из точки А в точку Б. Для этого предлагают создать единую тарифную сетку для всех таксомоторов. По ней поездка, например, от Шереметьева до Белорусского вокзала всегда будет стоить одинаково. То же самое касается рейсов от одного вокзала к другому.

Напомним, столичные власти в этом году направят 100 миллионов рублей на субсидии городскому такси. Планируется выдать около 7 тысяч дополнительных лицензий на работу такси. На конец 2014 года было выдано примерно 48 тысяч разрешений.