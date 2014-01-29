DHL возобновит доставку посылок в Россию

Фото: ИТАР-ТАСС

Один из крупнейших логистических операторов DHL намерен возобновить доставку посылок в Россию. Такое решение компания приняла после достигнутых договоренностей с российской таможней.

"28 января компания DHL Express приняла участие в совещании с ФТС. На нем были достигнуты договоренности по порядку таможенного декларирования экспресс-грузов для личного пользования. В настоящее время мы работаем над реализацией этих договоренностей с целью скорейшего возобновления поставок", - рассказал "Интерфаксу" вице-президент по операционной деятельности DHL Express в России Юрий Шевченко.

Накануне российская таможня разрешила логистическим оператором оформлять грузы по электронным реестрам, а не каждую посылку по отдельности.

Напомним, 23 января логистические операторы - DHL, DPN, Pony Express, FedEx, TNT, UPS и СПСР - прекратили доставку в Россию экспресс-грузов, содержащих товары для личного пользования граждан.

Решение операторов связано с тем, что ранее в России был изменен и усложнен порядок оформления этих товаров: в перечень документов теперь входят копия паспорта с регистрацией, заказ из интернет-магазина, фото товара и подлинники договора на оказание услуг по таможенному декларированию с копией банковской карты.